بيان حزب الاحرار الاشتراكيين احتفالا بالذكري ال47 لإنتصارات حرب اكتوبر المجيدة

كتبت بسنت طارق

اصدر حزب الاحرار الاشتراكيين بيانا اليوم بمناسبة احتفلات نصر اكتوبر المحيدة عام 1973 والذي لقنت فيه القوات المسلحة المصرية اسرائيل الدرس في فنون الحرب العسكرية و اعادت الكرامة العربية لشعوب المنطقة

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان انتصار اكتوبر عام 1973 قد قضي علي احلام الكبرياء والغطرسة التي كانت تمارسها اسرائيل واعاد للمنطقة العربية العزة والكرامة بعد سنوات عجاف اصابت العرب في اعقاب حربي 1948 و1967 وان القوات المسلحة المصرية حققت النصر في 6 ساعات بعد تحطيم اسطورة خط بارليف الحصين الذي ادعت اسرائيل انه لن يقهر

واضاف ان حرب انتصار اكتوبر قد صنعه ابطال القوات المسلحة بتلاحم قوي الشعب و الصبر علي الظروف الاقتصادية الصعبة ووقوف الجميع صفا واحدا وراء القرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس السادات بطل الحرب والسلام وصاحب قرار العبور الي الإنتصار الكبير

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان انتصارات اكتوبر ما زالت قائمة ومستمرة في معركة التحدي والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استطاع ان يضع القوات المسلحة حاليا في مصاف الدول العسكرية الكبري القادرة علي كبح جماح اي عدو يفكر او يظن انه من الممكن ان يهد امن ومصر وسلامة اراضيها

وبعث درويش ببرقية تهنئة الي الرئيس السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة بمناسبة الاتنصار العظيم وذكراه العطرة ووجه التحية والتقدير الي كل رجال المسلحة المصرية ووزير الدفاع وشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم من اجل حماية الارض والعرض