اسلحة نارية ومخدرات وهاربين من احكام وبلطجية في حملات وزارة الداخلية

كتب طارق درويش

في اطار الحهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي البلطجة وضبط الخارجين على القانون

وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية

بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال

24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط 48 سلاح نارى

بحوزة 43متهم).. وذلك على النحو التالى:

(3) بنادق آلية .

 بندقية رصاص.

(5) بنادق خرطوش.

(6) طبنجات .

(33) فرد محلى.

(63) طلقة مختلفة الأعيرة.

 ضبط (140) قطعة سلاح أبيض.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49122) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(197) حكم جناية.

(16214) حكم حبس جزئى.

(3143) حكم حبس مستأنف.

(22459) حكم غرامة.

(7109) حكم مخالفة .

 فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (103) قضية مخدرات ضبط خلالها (113) متهم، ضُبط

خلالها الآتى:

 كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,250 كيلو جرام).

 كمية من مخدر البانجو وزنت (47,355 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الهيروين وزنت (484 جرام).

 كمية من مخدر الأستروكس وزنت (620 جرام).

 كمية من مخدر الآيس وزنت (20 جرام).

 كمية من البودرة المخدرة وزنت (110جرام).

 كمية من مخدر الفودو وزنت (80 جرام)

 عدد (5072) قرص مخدر.

 فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (8) متهمين، إرتكبوا (4) حادث

متنوع.

 فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (22) متهم .

 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (11) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (157) مخالفة.

 فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (11930) مخالفة مرورية.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (42) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن

تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .