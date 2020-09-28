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مصرع عنصرين من الارهابين داخل وكر ارهابي كان معدا لإتمام عمليات إجرامية

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة .. فقد وردت
معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإختباء إثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى
الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية ، وإتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لإرتكاب
عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة .
أكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التى تم توجيه
ضربة إستباقية لها خلال شهر إبريل الماضى قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع
الأعياد القبطية آنذاك وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية وإستشهاد
المقدم/محمد الحوفى – بقطاع الأمن الوطنى .
تم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين
وهما :
1. حسام عبدربه على كركيت ( مواليد 30/1/1978 ) .
2. أحمد السيد البيومى إبراهيم ( مواليد 13/5/1983 ) .
وعُثر بحوزتهما على ( بندقية آلية ، 1 طبنجة ماركة حلوان ، كمية من الطلقات
مختلفة الأعيرة ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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