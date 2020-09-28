مبادرة شعبية ” كلنا معاك من أجل مصر ” ببنها .

كتب / السيد يوسف

فى حب مصر يجتمع المواطنون الشرفاء الذين يسعون إلى إستقرار الأوطان العربية و العمل على التنمية والتطوير ومساندة القيادة السياسية فى أعمالها التنموية بكافة المجالات، هكذا أطلقت مجموعة شركات زين للإستشارات وإدارة الأعمال والمشروعات مبادرة ” كلنا معاك من أجل مصر” لتحقيق العمل التنموي والاستقرار ورفض دعوات التخريب والتظاهرات العدائية للدولة المصرية .

عبر «زين سرحان» رئيس مجلس إدارة شركة زين للإستشارات وإدارة الأعمال والمشروعات ونائبة «السيد سرحان» عن ثقتهم وحبهم الغامر للرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” وقيادات الدولة وذلك بإطلاق هشتاج “كلنا معاك من أجل مصر”

بمحافظة القليوبية بصفة عامة ومدينة بنها بصفة خاصة .

أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن استياءة من تلك الدعوات للمظاهرات التى تؤدى إلى إيقاف مسيرة العمل التنموي والإستقرار ، وذلك عن طريق جماعة الإخوان المحظورة الإرهابية والمرتزقة من المليشيات ، وكافة الدول الراعية والممولة لهم ، بالإضافة إلى محاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضي بنشر اكاذيبهم المصورة والمفبركة والتى تبث عن طريق قنواتهم المعادية للدولة المصرية وقيادتها الرشيدة والمتمثلة فى رئيس الدولة .

كما اثني ” السيد سرحان ” نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات زين للإستشارات وإدارة الأعمال والمشروعات على مجهودات وإنجازات الرئيس «عبدالفتاح السيسي» وما قدمه من تضحيات كبيرة فى تنمية الدوله وإعادة إعمار العشوائيات وجعلها مناطق تليق بالمواطن المصري فى حقة بحياة كريمة ، مؤكدا على أنه ضد كافة أوجه الفساد ومحاربة الارهاب وإعادة هيبة الدولة من مغتصبيها وتحقيق العدالة الاجتماعية بين صفوف المواطنين أجمع ، مشيراً إلى أن الرئيس ” السيسي ” مهتم إهتمام بالغ بتوفير حياة كريمه للمواطنين ذات الطبقة محدودة ومتوسطة الدخل .

وطالب ” زين سرحان ” رئيس مجلس الإدارة و نائبة ” السيد سرحان ” جموع الشعب المصري بضرورة الالتفاف والتلاحم مع الرئيس والقيادات السياسية والتنفيذية ، وعدم السماح لأى جه أو منظمات ارهابية أو دول رعاية وممولة للإرهاب ومليشياته بتحقيق رغباتهم فى كسر هيبة الدولة المصرية وتخريب الوطن وتشريد المواطنين وهدم مؤسسات الدوله ، وذلك عن طريق دعوات التظاهر والتخريب والهدم وبث فيديوهات مصورة مفبركة واخبار كاذبة لا صحة لها .