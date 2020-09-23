وزارة الري تحذر : 13 محافظة ستتأثر بفيضان النيل

كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر لديها منظومة متكاملة للاستفادة من وجود فيضان النيل وتخزين المياه، موضحًا أن الأراضي التي تم التعدي عليها على مسار النيل هي الأكثر عرضة للخطر بسبب الفيضان.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن فيضان النيل أمر مبشر وشيء جيد ومفيد للدولة المصرية خاصة وأن هناك خطة للاستفادة منه، حيث أن السد العالي يحجز المياه ثم يتم صرفها، مشيرًا إلى أن هناك 13 محافظة ستتأثر بفيضان النيل وتم إصدار تحذيرات لحماية المواطنين في هذا الشأن.

وذكر أن الوزارة حريصة على الاستفادة من تلك المنحة الربانية وذلك بالرصد على مدار الساعة لعدم حدوث هدر للمياه ولهذا سيتم تخزين المياه مع توزيعها على الترع والمصارف، مشددًا على أن هناك بوابات يمكن فتحها ولكن بشكل محسوب جدًا لتوصيل المياه إلى البحر المتوسط.

وقال السباعي إن الوزارة عملت الفترة الماضية على تحسين نوعية المياه وتقليل نسب التلوث بالإضافة إلى التخلص من نسبة الأمونيا العالية في فرع رشيد، مشيرًا إلى أن المجرى المائي لم يعد قادرًا على استيعاب كميات المياه بشكل كاف وذلك بسبب المخالفات والتعديات.