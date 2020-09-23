محافظ القليوبية في جولة نهرية لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل ليطمئن المواطنين من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها الفترة المقبلة

برفقة المسطحات المائية والري …محافظ القليوبية في جولة نهرية لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل ليطمئن المواطنين من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها الفترة المقبلة

في جولة عبر نهر النيل بنطاق محافظة القليوبية قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم بتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضي زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن المحافظة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الازمة لاقدر الله.

وأكد المحافظ انه تم تشكيل لجان لمتابعة مناسيب المياه والاستعداد لمواجهة الامطار والسيول في فترة الشتاء بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والإدارات المعنية وغرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم .

ورافق المحافظ في الجولة اللواء/ هشام خشبة السكرتير العام والمهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس/ محمد أبو السعود وكيل وزارة الري والعميد/ محمد محروس مدير شرطة المسطحات .