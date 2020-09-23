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بسبب أنذار بوجود قنبلة … اخلاء برج إيفل في العاصمة باريس

بسبب أنذار بوجود قنبلة … اخلاء برج إيفل في العاصمة باريس

كتبت منى توفيق

جري اخلاء برج إيفل اليوم الأربعاء من مئات الأشخاص عقب تلقي الشرطة الفرنسية اتصالا هاتفيا من مجهول بوجود قنبله وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه تم أخلاء البرج من الزائرين بواسطة إدارة البرج والشرطة مضيفه قبل تطويق الشرطة البرج من كل الجهات شوهد مسلحون وهم يطوقون المعلم السياحي الذي يطلق عليه المرأة الحديدية ويفلقون الطريق المؤدي اليه مرددين عبارة” الله أكبر “
وأشارت وسائل إعلام محلية بأن خبراء المفرقعات توجهوا الى البرج بحثا عن القنبلة ولم يتضح إذا كان التهديد بوجود قنبلة إنذارا كاذبا أم لا

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