استغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

استغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيس

استغاثة لمعالي سيادتكم

نستغيث ونستنجد بمعالي سيادتكم من السيدة الفاضلة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية

الموضوع

يرجي التكرم والتفضل باالاحاطة باان زوجتي السيدة اماني حسن محمد حسن تعاني من امراض مزمنة وهي تليف باالكبد ومرض السكر ومرض الضغط وتضخم باالطحال ودهون باالدم وتقدمت زوجتي للكشف الطبي المميكن باالقومسيون الطبي العام باالقليوبية وتم اجراء الكشف الطبي المميكن لزوجتي بتاربخ 18/7/2020 واعطو لزوجتي تذكرة بها رقم كود استمارة الكشف الطبي المميكن لتوجة لوحدة الشؤون الاجتماعية التابعة لمحل السكن لاستكمال الاجراءات وذلك للتقدم للتسجيل علي قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة حتي يتسني اصدار كارت كرامة لزوجتي بعد دراسة وفحص حالة زوجتي

وعندما تقدمنا بتذكرة كود الكشف الطبي المميكن لمسؤول برنامج تكافل وكرامة بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية للبدء في استكمال اوراق ومستندات تسجيل زوجتي ببرنامج كرامة السيد الاستاذ مسؤول برنامج تكافل وكرامة بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية تعامل معنا بااسلوب الصوت العالي وقال لنا انا مش ها اسجل زوجتك دولوقت علي قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج كرامة وافتعل معنا الازمات لكي لا يتم تقديم اوراق ومستندات تسجيا زوجتي ببرنامج كرامة ولهذة الاسباب تقدمنا بشكوي عبر وسائل الصحافة والاعلام نشكو من مسؤول برنامج تكافل وكرامة بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وتواصلنا مع السيدة الفاضلة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وباالسيد الاستاذ مدير مديرية التضامن الاجتماعي باالقليوبية حتي يتسني تقديم اوراق ومستندات ملف كرامة لتسجيل زوجتي ببرنامج كرامة وبعد معاناة شديدة جدا يافندم تم تسجيل زوجتي علي قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج كرامة بتاريخ 27/7/2020 ومنذ ذلك التاريخ ملف وحالة زوجتي ببرنامج كرامة تحت الفحص حتي الان وتواصلنا مرة اخري باالسيدة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية نشكو لسيادتها من مسؤول برنامج تكافل وكرامة بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وقلت لسيادتها اغيثينا من مسؤول برنامج تكافل وكرامة بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية فاكان رد سيادتها علينا صادم وقاسي جدا وتعاملت معنا بااسلوب الصوت العالي وقالت لنا ايضا انتم مش اشتكيتم خلي الشكوي تجيب لكم حقكم وقالت ايضا احنا هانرود علي شكوتم وكان رد السيدة الفاضلة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية علي بوابة اخبار اليوم بتاريخ بتاريخ 17/8/2020 وقالت عننا بااننا دائمين الشكاوي لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي وسيادتها ادعت علينا بااننا دائمين في التردد لوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية ولادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية واننا بنعمل مشاكل مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وقالت ايضا باانة تم تسجيل زوجتي ببرنامج كرامة من قبل وتم رفض طلبها وهذا لم يحدث ان زوجتي تم تسجيلها من قبل وارسلت الرد للسيد الاستاذ مدير مديرية التضامن الاجتماعي باالقليوبية وبناءا علية تم نشر الرد ببوابة اخبار اليوم بتاريخ 17/8/2020 ورد السيدة الفاضلة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية غير صحيح نهائيا وبدون دليل ماعدا قولها بااننا اشكينا لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي يافندم وكان هذا الرد من السيدة الفاضلة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية لكي تحرم زوجتي المريضة باامراض مزمنة من حقها في برنامج كرامة يافندم فااغيثونا اغيثونا من السيدة الفاضلة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية

والموضوع متروك لمعالي سيادتكم وتقرير ماترونة سيادتكم

مع وافر تحياتنا وتقديرنا لشخص معالي سيادتكم الكريم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وفائق الاحترام

مقدمة لمعالي سيادتكم

اسامة صبحي فران محمد ابراهيم

رقم الاستمارة التقدم الكترونيا لمعاش كرامة للزوجة والمسجلة الكترونيا علي قاعدة بيانات تكافل وكرامة برقم الاستمارة هو 8898735 بتاريخ 27/7/2020 يافندم