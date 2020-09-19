مدير اعلام القليوبية: شبابنا لن ينساق وراء دعوات تجار الدين وعشاق الدم

اكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ان شبابنا بخير ويدرك تماما ان معركته مع أعداء الوطن هي معركة وعى ولن ينساق شبابنا وراء دعوات عشاق الدم والهدم والتخريب الحاقدين والكارهين للوطن.

وأضاف مدير عام اعلام القليوبية خلال الاجتماع التنسيقي لرابطة شباب الاعلاميين اليوم السبت، أن الشباب المصرى تعلم الدرس جيدا من أفعال الجماعات المتطرفة التى أحرقت الأخضر واليابس وادرك شبابنا الواعى بان أصحاب دعوات نشر الفوضى وهدم الدولة عبارة عن شلة مأجورة ممولة بمال حرام من الخارج لترديد شعارات زائفة جوفاء لتنفيذ أجندات ومخططات شيطانية أعدت سلفا لإضعاف مصر وتفتيتها وتحويلها إلى دويلات صغيرة للسيطرة عليها.