صرخة مواطن الى وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة .. اغيثوني ممن يطلقون عليهم ملائكة الرحمة بمستشفى الجامعة ببنها

كتب أحمد عصمت عبدالغفار

استغاثة إلى السيد وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة

تقدم المواطن احمد نبيل وهبي الحفناوي زوج السيدة أسماء حميده محمود عبدالبر بشكوى إلى جريدة التايم المصرية يطالب بمحاكمة المتسبب فى تدمير صحة زوجته

اغيثوني ممن يطلقون عليهم ملائكة الرحمة بمستشفى الجامعة ببنها من الإهمال الطبي الذي ادي الي دتمير زوجتي وانا مواطن بسيط

الموضوع هو دخلت زوجتي الي المستشفي تضع مولودها الأول بمستشفى بنها الجامعي وعمرها 22 سنه وكانت متابعة مع دكتور خارجي فترة الحمل وأكد أن تكون الولادة قيصرية لضعف جدار الرحم وانا مواطن بسيط وغير قادر على مصاريف المراكز الخاصة فاطريت الي دخول زوجتي المستشفى وشرحت لدكتور قسم النساء والتوليد بالمستشفى بما قاله لي الدكتور المتابع فقام ” بتوبيخي ” وقال لي “انت بتفهم في الطب” وقام بوضعها على جهاز الطلق الصناعي مما أدى إلى انفجار الرحم وحصل نزيف حاد وطلب مني دم وبلازما وبعد ذلك أخبرني بضرورة استئصال الرحم وإلا زوجتي تموت فوفقت وبعد ذلك فوجئت بأن زوجتي حصل لها ورم في جميع أنحاء جسمها وهي مازالت في المستشفى وادخلوها العنايه المركزه ثم أخبروني أن زوجتي هتغسل كلي وفعل غسلت ” رغم أنها كانت لا تعاني من اي مرض طبقا للتحاليل السابقة “

اغيثوني

زوجتي لا يمكن ان تحمل مدى الحياة وأصبحت مريضة بفشل كلوي

اغيثوني بالله عليكم من المتسبب في هذا الدمار الذي أصاب تلك هذه الأسرة البسيطة في بداية حياتهم

مقدمه لسيادتكم/ احمد نبيل وهبي الحفناوي

رقم قومي 2909011606635