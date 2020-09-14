حزب الاحرار الإشتراكيين يرفض نداءات الفوضي والإنفلات التي تدعوا اليها الجماعة الارهابية والمموالين

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين رفضة التام لنداءات الفوضي والإنفلات التي تدعوا اليها الجماعة الارهابية ومجموعات من المموالين المواليين لقطر وتركيا

.قال طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان مصر تسير في الإتجاه السليم لبناء دولة عصرية حديثة قادرة علي مواكبة التطور العالمي و تحقيق اكبر قدر من تعظيم الاداء الإقتصادي و تشييد البنية التحتية وبناء جيش قوي وشرطة قادرة علي مواجهة كل صور الإجرام و اإقامة مشروعات زراعية وصناعية وتكنولوجيه عملاقة بالاضافة الي تطوير محطات الكهرباء والسكك الحديدية والميادين وغيرها من المشروعات المستدامة التي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

مشيرا ان تقدم الدولة المصرية بفضل توجيهات الرئيس السيسي يثير الذعر لدي دول العداء التي تريد مصر ضعيفة حتي تتحقق لها غايات السيطرة علي منطقة الشرق الاوسط وبما يضمن البقاء الاقوي لدولة اسرائيل بالمنطقة .

واضاف درويش ان الدعوات التحريضية التي تناولتها وسائل التواصل الإجتماعي هي خطة ممنهجة و ومدروسة من جانب مطلقيها جماعة الاخوان الارهابية و مجموعات التمويل التي تخدم الفكر القطري والتركي في محاولة لإثارة الفتنة و التحريض و الإنفلات بالشارع المصري ..وان الشعب المصري يعرف جيدا هذة المخططات الملعونة ويقف لها بالمرصاد و يقف الي جنب الدولة المصرية بكل قوة وحماس لدحض كل ما يعكر الصفو العام او يعطل مسيرة التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية مع قدوم الرئيس السيسي الي حكم البلاد