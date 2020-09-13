مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ لم تنفذ ترقيات يوليو 2020 حتى الآن.

كتبت زينب حسن

لم تبدأ مديرية التربتة والتعليم بكفرالشيخ تنفيذ ترقيات يوليو 2020حتى الآن للعاملين والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رغم صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم101 لسنة 2020 وقيام جميع الجهات بالمحافظة بتنفيذه ابتداءا من يوليو الماضى إلا أَن مدرية التربية والتعليم وحدها التى لم تقم بتنفيذه حيث نص هذا القرار فى مادته الاولى على سريان هذا القرار على جميع الجهات الخاطبة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأضافت المادة الثانية أنً ترقية الموظفين الذين أتمو فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020 مددا لاتقل عن المدد البينية المحددة مستوى وظيفي إلى المستويات التى تعلوها وفقا للجدول المرفق بالقرار وذلك اعتبارا من 1/7/2020 مع احتفاظهم بالاقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية…..إلخ وأضافت المادة الرابعة يستحق الموظف علاوة قدرها 5% من أجره الوظيفي وصرح مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أنً المديرية بهذا الشكل تكون خالفت نص المادة 149 و150 من مدونة السلوك المهني وعدم مراعاة العمل بدق وأمانة وأنً المحافظة هى المسؤلة عن متابعة تنفيذ القرار.