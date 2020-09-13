ضربات امنية متلاحقة ضد الخارجين علي القانون من تجار الكيف والبلطجية وحائزي السلاح والسموم

كتب طارق درويش

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى

الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات

الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق

النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (31 سلاح نارى ، بحوزة 30 متهم).. وذلك على

النحو التالى:

(3) بنادق آلية .

بندقية رصاص .

(5) بنادق خرطوش.

(3) طبنجات . (19) فرد محلى.

(40) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة .

ضبط (156) قطعة سلاح أبيض.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (46732) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

 (172) حكم جناية.

(15255) حكم حبس جزئى.

(3188) حكم حبس مستأنف.

(21940) حكم غرامة.

(617) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (139) قضية مخدرات بحوزة (153) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,555كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (10,090 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,763 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (80 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (370 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (220 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,228 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت (180 جرام).

عدد (2549) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (22) متهمين .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (153) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22036) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (35) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم

المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم .