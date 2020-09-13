تسجيل 252 حالة إصابة جديدة ب الإردن

كتب من الإردن /عرفة زيان

في بيان صادر عن رئاسة الوزراء وا وزارة الصحة الاردنيه ليوم الأحد الموافف 13 سبتمبر ،

تم تسجيل ((252))حالة إصابة جديدة بفيرس كوفيد 19 المستجد داخل المملكه الاردنية ، حيث سجلت ((248)) حالة داخليه،

وجاءت الحالات متفرقه على النحو التالي .

حيث شهدت العاصمة عمان ((85)) حالة إصابة ،

وشهدت خمس محافظات اخرى((163)) حاله جميعها مخالطة لحالات مصابه ، وكانت النسب متفاوته بين المحافظات الخمس حيث شهدت محافظة البلقاء((65))حالة ، (43)) حالات بالكرك ، ((5))حالات في إربد ، (( 43)) في محافظة الزرقاء ، (7١)) في محافظة مآدبا.

فيما كانت(( 4)) حالات الاخرى من القدمين من الخارج المقيمين في فنادق الحجر .

وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات داخل المملكه إلى(( 3314)) حالة إصابه .

كما تم الإعلان خلال البيان الصادر عن تسجيل ((50))حالة شفاء((5))حالة في مستشفى الأمير حمزة ،(( 44 ))حالة في المناطق الخاصة بعزل المصابين بالبحر الميت ،(( 1)) حاله شفاء في احدى المستشفيات الخاصه .

ونص الإعلان عن تسجيل حالتان وفاة لامراه سبعينية، وا رجل ستيني ليرتفع عدد الوفيات ليصبح 24حالة