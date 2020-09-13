امين عام حزب ” الحرية المصري ” امانة مركز ومدينة قليوب يقدم استقالته من الحزب ويعلن اكتفائه بالعمل الخيري

امين عام حزب ” الحرية المصري ” امانة مركز ومدينة قليوب يقدم استقالته من الحزب ويعلن اكتفائه بالعمل الخيري

في توقيت استعداد رجال السياسة علي خوض المعركة السياسية الشرسة داخل مدن محافظة القليوبية ، فاجئ المحاسب سيد عامر الأمين العام لحزب الحرية المصري أمانة مركز ومدينة قليوب ، بكتابة منشور علي صفحة الأمانة يعلن فيها استقالته من رئاسة الامانة الحزب بقليوب وكذلك الاستقالة عن عضوية الهيئة العليا وسيكتفي بالعمل الخيري ..

كما وردت أنباء عن استقالات جماعية لأعضاء مركز و مدينة قليوب من حزب الحرية المصري .

استفتاء .. تري لماذا تمت الاستقالات الجماعية في هذا التوقيت ؟!