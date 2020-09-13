السيسي: مصر ستستضيف أضخم حدث رياضي على مستوى العالم

ووجه السيسي، خلال استقباله وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بـ”توفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة”، التي تشارك فيها 32 دولة.

كما وجه الرئيس المصري بـ”حوكمة أداء صندوق الرياضة المصري، بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن وزير الشباب والرياضة في مصر، عرض الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021.