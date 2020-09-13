الداخلية تكشف سر سقوط لافته إعلانية علي علي شريط السكك الحديدية بالغربية

كتب طارق درويش

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة

طنطا بالغربية بسقوط لافتة إعلانية مُثبتة على عامود على شريط السكة

الحديد بدائرة المركز وإصطدام أحد القطارات بها دون حدوث إصابات أو

تلفيات ووجود آثار لقطع حديث بالعامود الحامل للافتة والعثور بمحل الواقعة

على (2 إسطوانة أكسجين ، غاز).

توصلت تحريات فرق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة

إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى أن وراء

إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (تاجر خردة له معلومات جنائية – عاملان ،

مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا

بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة ، وقرروا بقيامهم بقطع اللافتة بإستخدام

الإسطوانتين المعثور عليهما بمكان الواقعة وعقب ذلك قام المتهم الأول

بالإصطدام باللافتة بإستخدام سيارة نصف نقل ملكه ولدى سقوطها على

شريط السكة الحديد فروا هاربين تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى

إرتكاب الواقعة.