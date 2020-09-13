أحمد الخشاب يهنئ الطفل المعجزة بمناسبة عيد ميلادة

كتب: أحمد الخشاب

هنئ الصحفى أحمد الخشاب الطفل المعجزة نجم نادى الزمالك القادم “ادم محمود الشامي” بمناسبة عيد ميلادة

وعلى سياق متصل هنأ ماما دعاء والأخت ندي ادم محمود وتقدموا ببعض الكلمات ،”كل سنة وانت طيب يا قمر البلاد وعقبال مليون سنه

’أتمنى لك في في عامك هذا عمراً مديداً وقلباً سعيداً ونجاحاً محققاً وليس بعيداً كل عام وانت الحب والخير، يا أغلى من الغير، ويا صاحب القلب الي أرق من الطير.

يا عيوني افرحي معاه، ويا قلبي رفرف حوالينه، واجعل ياربي السعادة قبلته والخير بين إدينه. هذي يا ناس أختي ونظر عيوني، هنوها بميلادها وبهالقلب هنّوني،

كل عام وانتِ جوة العين بين الرمش وجفوني. لك صدق الودّ لك أجمل التّحيات في يوم عيدك أشعلت الشمع لعيونك.