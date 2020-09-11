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هبوط أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة فى السوق المحلية

انخفضت صباح اليوم  أسعار الذهب في السوق المحلية  في بداية تعاملات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، وبلغت قيمة الانخفاض نحو 7 جنبهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 بلغ نحو 848 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.

 
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