رسالة شكر من عائلة الصواف بمصر إلى معالي الشيخ ناصر بن قبسون الزهراني بالسعودية .

رسالة شكر من عائلة الصواف بمصر إلى معالي الشيخ ناصر بن قبسون الزهراني بالسعودية .

تتقدم شركة “الزهراء” للاستيراد والتصدير ( الصواف جروب ) بجمهورية مصر العربية إلى فخامة ومعالي الشيخ “ناصر بن قبسون الزهراني” رجل الأعمال وأهم وأبرز الشخصيات العامة فى عالم التجارة الخارجية والإستيراد والتصدير بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي باسمي ايات الشكر والتقدير والاحترام على ما يبذله من جهد فى التعاون المثمر بين البلدين الصديقين وتحقيق التنمية الاقتصادية .

وقال «على الصواف» رئيس مجلس إدارة الشركة فى رسالتة لفخامة الشيخ ” ناصر الزهراني ” علينا دائماً أن نشكر ونقدر من قدّموا لنا المساعدة ومدّوا لنا يد العون عند حاجتنا لمن يقف إلى جانبنا لنمو الإستثمار المصري، وعلينا أن نبوح لهم دوماً عن فرحنا بوجودهم وتقديرنا لمساندتهم ، موضحاً للنّجاح أناس يُقدّرون معناه، وللإبداع أُناسٌ يحصدونه، لذا نقدّر جهودك المُضنية، فأنتَ أهلٌ للشّكر والتّقدير ووجب علينا تقديرك، لك منّا كلّ الثّناء والتّقدير.