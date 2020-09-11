عاجلمال و أعمال

تعرف علي أسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الجمعة

سجلت أسعار الحديد  والصلب في الأسواق المحلية، مع تعاملات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

 

وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيهًا، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

 

وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر 2019، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر 2019، نحو 10 آلاف جنيه.

 

Post Views: 287
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 4 ساعات
663

هبوط أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة فى السوق المحلية

منذ 5 ساعات
608

انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء في الأردن

منذ 16 ساعة
569

انقطاع مستمر لمياه الشرب ببلطيم بكفرالشيخ

منذ 19 ساعة
562

القبض علي فني بشركة الكهرباء لقيامه بالتلاعب بالعدادات وتمكين آخرين من سرقة التيار

Don`t copy text!