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تسجيل 206 حالة إصابة جديدة ب الإردن

تسجيل 206 حالة إصابة جديدة ب الإردن

كتب من الإردن /عرفة زيان

في بيان صادر عن رئاسة الوزراء وا وزارة الصحة الاردنيه ليوم الجمعه الموافف 11 سبتمبر ،
تم تسجيل ((206 ))حالة إصابة جديدة بفيرس كوفيد 19 المستجد داخل المملكه الاردنية .
وجاءت الحالات متفرقه على النحو التالي .
حيث شهدت العاصمة عمان ((136)) حالة إصابة ، منها ((60)) حالة مخالطة لمصابين سابقين(( 76 ))حالة تحت الإستقصاء ،
وشهدت خمس محافظات اخرى((61)) حاله جميعها مخالطة لحالات مصابه ، وكانت النسب متفاوته بين المحافظات الخمس حيث شهدت محافظة البلقاء((33 ))حالة ، ((9)) حالات بالكرك ، 9حالات في إربد ، ((7)) في محافظة الزرقاء ، ((3)) في محافظة مأدبه.
فيما كانت(( 9)) حالات الاخرى من القدمين من الخارج المقيمين في فنادق الحجر .
وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات داخل المملكه إلى ((2945)) حالة إصابه .
كما تم الإعلان خلال البيان الصادر عن تسجيل ((103 ))حالة شفاء ((13))حالة في مستشفى الأمير حمزة ،(( 90 ))حالة في المناطق الخاصة بعزل المصابين بالبحر الميت .

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