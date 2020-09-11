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انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء في الأردن

انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء في الأردن

كتبت منى توفيق

اعلنت السلطات الأردنية عن وقوع انفجار ات اعقبها أشتعال حريق ضخم وقعت في مدينة الزرقاء ناتج عن ارتفاع الشديد في دارجة الحرارة
واكدت القيادة العامة للجيش الأردني ان الإنفجار لم يسجل أي اصابات في الأرواح داخل مستودعات الزحائر في مدينة الزرقاء ونجم عن ارتفاع درجة الحرارة الأمر الذي ادى لحدوث تفاعل في المادة الكيمائية الموجودة داخل حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الإنفجار .
واثبتت التحقيقات الأولية أن الإنفجار نتج عن ارتفاع درجة الحرارة مستبعد القيام بعملية إرهابية
وصرح وزير الدولة لشؤون الاعلام الإردني امجد عودة ان المنطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة من خلال الكاميرات

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