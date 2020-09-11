أهالي كفر الرجالات وطنط الجزيرة يستغيثون بالرئيس السيسى انقذنا من التشرد

كتب محمد مدين

السيد /رئيس الجمهوريه

السيد/رئيس مجلس الوزراء

السيد/وزير الري والموارد المائيه

السيد/وزير الداخليه

السيد/محافظ القليوبيه

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم /أهالي كفر الرجالات وطنط الجزيره التابعين لمركز طوخ محافظة القليوبية والمقيمين على جانبي مسقه الصفيره البحريه والقبليه بجسريها والذين يقدر عددهم بما يزيد عن ٢٠٠٠ اسره

الموضوع :_

اولا: لقد قام موظفي الري ببنها بتحرير محاضر بتاريخ يناير ٢٠١٨م لجميع الأسر بانهم تعدوا على ملك الري بالبناء مع العلم بأن هذه المنازل مقامه منذ اكثر من ٦٠ عاما ولم يعاصرها الجيل الحالي في حين انه لم يشر في صدر المحضر عن عمر هذه المباني مع العلم انهم حرروا محاضر لهذه المباني عام ١٩٩١م و ١٩٩٤م و ١٩٩٨م و عام ٢٠٠٤م وكانوا يشيرون في صدر تلك المحاضر انها مجدده عن محاضر سابقه. أما المحاضر التي تم تحريرها عام ٢٠١٨ م لم يشيروا في صدر المحضر الي تلك المحاضر السابقه وبذلك قد نكون خاضعين للقانون العسكري.

ثانيا:ثابت لهذه المنازل مرافق قانونيه من مياه وكهرباء وتليفونات ارضيه وصرف صحي… والمياه والكهرباء من الثمانينات ويوجد ملفات لكل منزل بالوحده المحليه وشركه مياه الشرب وشركه كهرباء الدلتا (بطوخ)

ثالثا:هذه المسقه غير تابعه للري وغير مجدوله وان جهاز تحسين الأراضي بالقليوبيه هو الذي يقوم بتطهرها بالتعاون مع الجمعيه الزراعيه عن طريق الاهالي. وان الاهالي هي التي تدفع تكلفة التطهير على نفقتهم الخاصه.

رابعا:بالاطلاع على خرائط التصوير الجوي من الثمانينات وحتى 22/7/2017م تجد هذه المنازل موجوده بالصوره التي هي عليها الآن.

خامسا:جميع تلك المنازل يقوم اصحابها بتسديد مقابل انتفاع عنها للضرائب العقاريه بطوخ منذ السبعينات

سادسا:جميع هذه الاهالي من الطبقه الفقيره التي تبحث عن قوت يومها يوما بيوم ولايريدون من الدوله اي شئ. ولكن الأمور وصلت إلى المنزل الذي ياويهم ويستر أعراضهم ولا يملكون سواه.

لذا

نرجوا من سيادتكم التكرم بالنظر في موضوع الازالات والاحاله الي المحاكم العسكريه ونظره الي هؤلاء الاهالي الفقراء. انهم من رعايا جمهوريه مصر العربية ولهم ابسط الحقوق على هذه الدوله وهو سكن ياويهم هم واسرهم وخصوصا بعد ايقاف البناء على الأرض الزراعيه وارتفاع اسعار المباني الي أضعاف مضاعفه وغلاء المعيشه. نرجوا تقنين الأوضاع باي شكل من الأشكال التي تحافظ على هؤلاء الأسر وابنائهم من التشرد وحتى لا يصبحون فريصه سهله للانحراف.. نرجوا رفع الظلم عن هذه الاهالي خصوصا انه ملكهم وسرق منهم بدون وجه حق.

ولسيادكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام

المرفقات.١_ صوره ضوئيه من صوره رسميه لخريطه عن عام ١٩٠٢م موضح بها انها مسقه الصفيره بجسريها.

٢_صوره ضوئيه من خطاب صادر من الاداره العامه لري القليوبية هندسه ري بنها موجه للوحده المحليه يفيد بأنها مسقه خاصه غير خاضعه لاملاك الري