انقطاع مستمر لمياه الشرب ببلطيم بكفرالشيخ

تشهد منطقة عمارات الاسكان بلطيم 3 انفطاع مستمر لمياه الشرب منذ مطلع الفجر وحتى الساعة الحادية عشرة مساء وبعد أن تم رفع شكاوى للمحافظة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وشركة المياه بكفرالشيخ إلا أن مسؤولى شركة المياه ببلطيم ضربوا بكل هذه الشكاوى عرض الحائط وقاموا بقطع المياه باليومين ،ورغم اخطار الخط الساخن 125 وغرفة عمليات المحافظة إلا أن الخط الساخن تحول إلى بارد وتم الاستخفاف بغرفة عمليات المحافظة، حيث يتم توصيل المياه لمدة15 دقيقة لحين غلق مسؤلى الغرفة البلاغ ويتم قطعها ثانية وكأن مدير شبكات مياه الشرب ببلطيم(محمد عبدالخالق) يتحدى المسؤولين بالمحافظة وأكد (عبدالرازق سلامة) أن مدير الشبكات اتصل به بعد شكاوى عديدة لعمليات المحافظة والخط الساخن وقل له أن المياه قد وصلت لك؟ فقال له تبدأ المياه فى الوصول.فأرد أن يعرف منه سبب انقطاع المياه فأجابه بسخريه:(ده شغلنا إحنا) وبعد 5 دقائق تم فصل المياه وكأنه هو الذى يحيى ويميت من العطش وعلى قطع المياه لقدير .فالمشكلة تكمن فى عدم المحاسبة والرقابة والسخرية من الشكاوى المقدمة التى تم حفظها من قبل المهندس(عماد فتوح)بشركة المياه بكفرالشيخ . وأضاف (إيهاب نميس) أحد سكان المنطقة أن فى حالة رفع الشكاوى إلى شركة المياه بكفرالشيخ يتصل مدير الشبكات ببلطيم ويوصل المياه لمدة نصف ساعة فقط ، ثم يتم قطعها وكأنهم يعملون فى العزبة!!!! . فالسؤال الذى يطرح نفسه هل هؤلاء الأشخاص مؤهلين علميا وفكريا وفنيا للعمل فى هذا المنصب أم أنً الشركة تضع الرجل الغير مناسب فى المكان الغير مناسب ؟!!!!!