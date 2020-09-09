مدير اعلام القليوبية: الاخوان تروج لشائعات هدم المساجد وما تم إنجازه في عمارتها خلال 6 سنوات غير مسبوق

قال الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن جماعة الإخوان المسلمين الارهابية لا دين لها ومن يعتقد أنهم يقيمون دينًا أو يدافعون عن الدين يكون ساذجًا، مؤكدا أن دين هذه الجماعة هو الدولار وبيع النفس والوطن، مشيرا ان الفجور الاخوانى وصل الى حد اتهام الدولة المصرية بهدم المساجد وحماية الكنائس بغرض اشعال الفتنة الطائفية واثارة الراي العام بالكذب والتضليل، بينما ما تم هدمه من مساجد يعد على أصابع اليد الواحدة لأعمال المصلحة العامة.

وأكد الدكتور رمضان عرفة إن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في ست سنوات بناء جديدا أو إحلالا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانة غير مسبوق في تاريخ مصر، طبقا لبيانات وزارة الأوقاف حيث ذكر البيان

أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في ست سنوات تجاوز (١٢٠٠ ) مسجدا، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز (٣٦٠٠ )مسجد ، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة القادمة الموافق ١١ سبتمبر٢٠٢٠ م ، (١٣٠ )مسجدًا ، منها (٥٣ )مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية.