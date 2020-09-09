عاجل ننشر اسعار التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التعديل

اسعار التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التعديل كما يلى:

كتب السيد يوسف

1- تخفض اسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الاسعار الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019 بنسبة 10% (عشرة بالمائة) على الا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيه (خمسون جنيها)

2- يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للعزب التى تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% (خمسون بالمائة) من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019 على الا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيه

(ثمانون جنيها) بعد تطبيق البند السابق بالقرار