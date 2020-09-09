البنوك تعاود تطبيق السحب والإيداع عبر الصراف الآلي في هذا الموعد

تنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، منتصف الأسبوع المقبل وذلك بعد انتهاء مدة المبادرة التي بلغت مدتها 6 شهور بداية من 15 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، تعاود البنوك العاملة في السوق المحلية، تطبيق العمولات والرسوم على تعاملات السحب والإيداع للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

وتمتلك البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 13 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تعمل بكل كفاءة على مدار الساعة لخدمة المواطنين في عمليات السحب والإيداع، أو القيام ببعض المدفوعات الأخرى التي تقدمها غالبية هذه الماكينات مثل دفع الفواتير أو شحن رصيد الهاتف المحمول، أو شراء شهادات إدخارية، والعديد من الخدمات الأخرى.

وتقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بتوفير خدمات السحب والإستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها لعملائها مجانا، ويتم تحصيل رسوم مقابل هذه الخدمات لغير عملاء البنك.

وتتراوح قيمة الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك صاحب ماكينة الصراف الآلي بين 5 جنيهات إلي 15 جنيها، بينما تتراوح قيمة خدمة الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 جنيه و30 جنيها.

يذكر أن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرر في مارس الماضي، إلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 شهور بداية من 15 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد، على أن تقوم جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بتنفيذ هذا القرار.