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في محاولات يائسة للضغط علي اجهزة الدولة للإفراج عن عناصرها ..الارهابية تطلق شائعة وفاة اخواني بسبب خلافات مع ادارة السجن والحقيقة وفاته بهبوط بالدورة الدموية

كتب طارق درويش
نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” من إدعاءات بشأن وفاة المدعو/ عمرو أبو خليل نتيجة أزمة قلبية عقب مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن إعتراضاً منه على بعض الأمور داخل السجن . وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً .. وأوضح المصدر أن المتوفى كان له تاريخ مرضى ” إرتفاع فى نسبة السكر بالدم ” ويصرف له العلاج اللازم بصفة دورية منذ إيداعه بالسجن على ذمة إحدى القضايا .. وتم نقله إلى عيادة السجن فور شعوره بحالة إعياء وتوفى آنذاك .. وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب المختص أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدمورية .. وأضاف المصدر أنه بسؤال شاهدى الواقعة المُسكنان مع المتوفى بذات الغرفة أقرا بسرعة إصطحابه لتوقيع الكشف عليه بمعرفة إدارة السجن وأن وفاته طبيعية . وأكد المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات ، وإستمراراً لمحاولاتها اليائسة للضغط على أجهزة الدولة للإفراج عن عناصرها المودعين بالسجون نفاذاً لأحكام القضاء .

 

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