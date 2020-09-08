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شائعات الجماعة الارهابية تتواصل ضد الداخلية علي طريقة خالد سعيد..يدعون تعرض احد عناصرها لإعتداء ضابط شرطة لإثارة الرأي العام بالتزوير

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة إحتجاجاً على وفاة شاب إثر تعرضه للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة . وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً .. وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من أطراف المشاجرة تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب ، وتم ضبطهم ، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية .. وبسؤال شقيقة لم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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