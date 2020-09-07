تابع أسعار الذهب اليوم الاثنين على جريدة التايم المصرية

سجلت اسعار الذهب اليوم وسجلت

أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، وذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 20 جنيها في سعر الجرام الواحد وسجلت أسعار الذهب فى السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 848 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر، تراجعت خلال تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.