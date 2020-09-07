محامي شهير بمنع ظهور الدكتور مبروك عطية فى الإعلام بقرار من المحكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد الداعية الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر لمنعه من الظهور على شاشات التليفزيون لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 45936 لسنة 74: بعد أن أصبح الدعاة هم المرجع الذي يتجه إليه المسلمون في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم فالدعاة هم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين وإعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم، وأصبح الدعاة هم فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة وحسن الأداء لجذب المشاهد إليهم، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهر العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة لهم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك فنجد العديد من خريجي جامعة الأزهر لا يملكون الحجة الكافية من أجل تقديم الفتاوى للمسلمين.