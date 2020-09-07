«فرج عامر» يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ«سموحة» بقيادة «أحمد سامي»

كشفت رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق السكندري، والذي يقوده أحمد سامي.

وكان أحمد سامي قد تقدم باستقالته من تدريب نادي طنطا، قبل ساعات قليلة، عقب خسارته أمام الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة، ولم يخض سوى مباراتين تعادل في واحدة وخسر واحدة.

واكد فرج عامر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الكابتن أحمد سامي مديرا فنيا لنادي سموحة، والكابتن أحمد حمودة مدربا عاما، والكابتن خميس جعفر مدرب، وويل مدرب أحمال، واستمرار الجهاز الطبي والإداري، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح».

ويستمر أحمد ناجي في منصبه مدربا لحراس المرمى.

