النيل للإعلام: شباب القليوبية يرفضون دعوات نشر الفوضى وهدم الدولة

أكد شباب رابطة أصدقاء مركز النيل للإعلام، رفضهم التام لدعوات التظاهر ونشر الفوضى التي تسعى لزعزعة الأمن وإسقاط وهدم الدولة المصرية، وفقا لأجندات أجنبية وأجهزة مخابرات معادية للوطن.

أشاد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات خلال اجتماعه بشباب الرابطة اليوم الاثنين بالفكر المتحضر لشباب محافظة القليوبية واستنكاره لدعوات الخراب والدمار والهجوم على مؤسسات الدولة من جيش وشرطة ومخابرات، من خلال الأبواق الإعلامية والكتائب الاليكترونية التى تبث سمومها بالشائعات والأكاذيب للنيل من استقرار البلاد

وأكد شباب القليوبية أن أي عاقل يدرك أن هدف أي دولة معادية لمصر هو اسقاط الجيش والشرطة والمخابرات، لأن هذه المؤسسات هي التي تردع المخططات الخارجية وتحبطها.

وفى نهاية اللقاء اعرب الدكتور رمضان عرفة عن خالص تقديرة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها لما يقدمانه من دعم وتمكين حقيقى لشباب المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.