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مصدر امني: يكشف فضيحة مزاعم الجماعة الارهابية وابواقها الإعلامية بشأن الرعاية الصحية لنزلاء سجن برج العرب

فضيحة الجماعة الارهابية وابواقها الإعلامية

كتب طارق درويش

نفى مصدر أمنى ما بثته صفحة إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك” من مزاعم بشأن تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب وعدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن .
وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً .. وأضاف المصدر أن السجون تحظى بإهتمام وافر من وزارة الداخلية التى تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون ، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنياً بأحدث الأجهزة الطبية التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم ، من خلال أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وعدد من الإستشاريين فى مختلف التخصصات ، بالإضافة إلى إستمرار توافد القوافل الطبية ، التى تضم أطباء فى جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبى لكافة النزلاء وتقدم العلاج اللازم لهم .. إلى جانب تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من إنتشار فيروس “كورونا “.
وأوضح المصدر أن ما تم تناولة من إدعاءات يُعد جزءً من المشهد الإعلامى التحريضى الذى تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيلة عبر أبواقها الإعلامية ، ويؤكد نهج الجماعة العدائى التحريضى تجاه مؤسسات الدولة المصرية ، ويأتى إستمراراً لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأى العام .

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