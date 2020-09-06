كارثة : مياة كفرشكر بلا تطهير أو تعقيم والسبب عدم وجود مادة الكلور، المواطنين تستغيث بالرئيس ومجلس الوزراء ومحافظ القليوبية .

السيد يوسف

فى ظل سعي مؤسسة الرئاسة المصرية وأجهزتها المعنية والمختصة فى إطلاق عده مبادرات صحية طبية للحفاظ على صحة المواطنين تحت رعاية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصاً منه على سلامه وأمن المواطنين ، الا وأننا نفاجئ بأن بعض الشركات القابضة وأغلب شركات القطاع الخاص والاستثماري تهدر صحة وسلامة المواطنين من جانب آخر .

وجه المواطنين في قري مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية عده استغاثات وشكوى للعديد من المسئولين بمياه القليوبية وتعالت الصرخات خوفاً من تفشي الأمراض الفيروسية الخطيرة مثل ( فيروس سي ،، فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي،، الفشل الكلوي ) وغيرها من الأمراض التي تقال المواطن ببطئ ، وذلك بسبب عدم تنقية المياه من البكتيريا والفطريات الموجودة داخل مياه الشرب التى تصل للمواطنين فى القري وأغلب مناطق المدينه أيضا ، وأفاد مصدر بمياه الشرب والصرف الصحى بأن ذلك يرجع بسبب نقص مادة الكلور الخام فى مخازن الشركه بمدينه بنها وكفرشكر ، مؤكداً عدم تنقية مياه الشرب بسبب النقص الحاد لمادة الكلور المطهرة .

وقال الكيميائي اشرف جمال ، مادة الكلور يرمز له برمز CI ويستخدم الكلور لسنوات عديدة في العالم في شكل مركبات كيميائية مختلفة لتطهير المياه لأنه يقتل العديد من الكائنات الحية الدقيقة الضارة للانسان ، موضحاً ، عند إذابة الكلور في الماء يتم إنتاج (حمض الهيبوكلوريك) حيث يؤدي حمض الهيبوكلوريك الناتج إلى إتلاف جدران خلايا الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات ويؤدي إلى تحييدها، وبالتالي يكون له تأثير مطهر ضد العديد من الفيروسات والبكتيريا.

وطالب المواطنين المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، بضرورة تشكيل لجنه لفحص مخازن شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بمدينه بنها ، والعمل على إنقاذ المواطنين من تفشي الأمراض الفيروسية الخطيرة التى تنتج عن عدم تطهير وتعقيم المياه بقري مركز ومدينة كفرشكر ، وذلك حرصاً منكم على صحة وسلامة المواطنين .