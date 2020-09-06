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في زيارة مفاجئة لقسمي العجوزة بالجيزة والتجمع الاول بالقاهرة :وزير الداخلية يشيد بالاداء واليقظة ويطالب بمزيد من الجهد والعطاء لما تستدعيه المرحلة الراهنة

زيارة مفاجئة لوزير الداخلية

كتب طارق درويش

في إطار حرص اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية على تقييم الأداء فى مختلف المواقع
الشرطية .. والتعرف ميدانياً على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة
المواقف الأمنية … فقد قام اليوم بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتى
القاهرة والجيزة .. وقد شملت الجولة عدد من المحاور والميادين حيث تفقد الوزير عدد من الخدمات
والإرتكازات الأمنية والمرورية .. ووجه باليقظة التامة للقوات والإستمرار فى بذل الجهود لتحقيق
الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال .
كما فاجأ الوزير  القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة – التجمع الأول بالقاهرة
..حيث إطلع على مجريات العمل وإطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين ..
مشدداً على حسن معاملة المواطنين والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وما تقدمه الأجهزة الأمنية من
خدمات ، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والإهتمام بتحقيق
شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.. وإلتقى سيادته بعدد من المواطنين وناقشهم فيما
تم إتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم .. كما إلتقى الوزير خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من
رجال الشرطة .. وأعرب وزير الداخلية  عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء .. مؤكداً أن المرحلة
الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق

 

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