ضبط 59 طربة حشيش و كميات كبيرة من الاقراص المخدرة في حملة الادارة العامة لمكافحة المخدرات

كتب طارق درويش

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بشتي صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر

الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد تمكنت الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات من إستهداف بؤرتين إجراميتين وضبط 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص

المخدرة .. حيث رصدت الإدارة بؤرتين إجراميتين بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتهما عدة عناصر

إجرامية خطرة (بقرية عرب العمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط ، قرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط

) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر

غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى

– الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى ، تم إستهدافهم وضبطهم وذلك على

النحو التالى :

بؤرة قرية عرب العمايم – دائرة مركز شرطة منفلوط : تم ضبط ( 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت

3,800 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام – 95 قرص من عقار الكبتاجون

المخدر- 44 قرص من عقار الترامادول المخدر – كمية لمسحوق بنى اللون يشتبه فى كونه مادة مخدرة

– بندقية آلية – عدد ( 5 ) خزن أسلحة نارية وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى –

عدد 2سيارة – عدد 3 هواتف محمولة – 2 ميزان – سلاح أبيض) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز

شرطة منفلوط – له معلومات جنائية) ..