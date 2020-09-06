استشهاد أمين الشرطة المصاب فى حادث السطو على سيارة النقود ببنها

القليوبية – هانى نور الدين

ينتظر الالاف من أهالى قرية كفر مويس مركز بنها والقرى المجاورة تشييع جثمان الشهيد أمين الشرطة أشرف غريب السويدى إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته والذى تعرض لاطلاق نار من مجهولين خلال مهمة أمنية لحراسة سيارة النقود الخاصة بالبريد المصرى وهى متجهه الى قرية الرملة مركز بنها كشفت التحقيقات الأولية أن المصابين تعرضوا لإطلاق رصاص من مجهولين يركبون موتوسيكل في منطقة الرملة ببنها، حيث فوجئوا بمحاولة استيقافهم وعندما لم يستجب السائق أطلقوا الرصاص فأصيب السائق وأمين الشرطة والذى تم نقله لخطوره حالته إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة والذى استشهد صباح اليوم وتجري تحقيقات مكثفة لمعرفة كيفية معرفة الجناة بميعاد مرور السيارة لأنه ميعاد غير منتظم.

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بوقوع سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد للمصري بمنطقة مساكن الرملة ببنها ووجود إطلاق اعيرة نارية ومصابين.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، وقاده العقيد عمرو الجزار، مفتش المباحث، وتبين أن مجهولين هاجموا سيارة البريد بمنطقة مساكن الرملة وأن أحدهم كان يركب دراجة نارية «موتوسيكل» اقترب من السيارة وحاول تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة وأحد الموظفين لسرقة السيارة والأموال التي بها وكانت في طريقها لمكاتب البريد واستطاع السائق الهروب منه وخلال ذلك، أطلق عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات للسائق وأحد المرافقين ولم يتمكن الجناة من سرقة السيارة والأموال. ورجح فريق البحث الجنائى أن المتهمين تتبعوا خط سير السيارة وعلموا بأنها تحمل الأموال في هذا الميعاد وأعدوا كمينا في سبيل ذلك إلا ان السائق نجح بالفرار منهم، كما رجح فريق البحث أن الجناة ربما اختبأوا في زراعات الموز المنتشرة في طريق خط سير السيارة.