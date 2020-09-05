قبل غلق باب التصالح في 30 سبتمبر الجارى:

اعلام القليوبية يوضح الحالات القابلة والغير قابلة للتصالح

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات على الأهمية البالغة التي يتمتع بها قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا خلال تصريحات صحفية اليوم السبت أن هناك تعويل كبير عليه لتقنين الأوضاع والممارسات الخاطئة بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات وحماية أملاك الدولة وحذر عرفة من محاولات إثارة اللغط أو الشائعات حول تنفيذ القانون.

وأشار مدير عام اعلام القليوبية الى ان اخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30/9/2020، مؤكدا على مجموعة من النقاط التالية:

اولا_الحالات_القابلة_للتصالح

ودي الحالات اللي بينص قانون التصالح عليها.

🔹 لو معاك ترخيص وفية مخالفات معمارية.

🔹لو معاك ترخيص وفية مخالفات إنشائية.

🔹 لو معاك ترخيص وفية مخالفات إستخدام.

🔹 لو معاك ترخيص وفية أدوار مخالفة.

🔹 لو تم البناء داخل الحيز بدون ترخيص.

🔹 لو تم البناء خارج الحيز بدون ترخيص.

ثانيا_الحالات_الغير_صالحة_للتصالح

▪️البناء علي املاك الدولة

▪️التعدي علي خطوط التنظيم

▪️اعمال تخل بالسلامة الانشائية

▪️البناء علي اراضي خاصة بهيئة الاثار والري

🔸مش لازم يكون عندك محضر عشان تقدم علي تصالح

🔸طيب انا معنديش محضر هستفاد ايه من التصالح ؟!

اولا :- هتقنن وضعك

مش معني ان انت معندكش محضر يبقي مش مخالف لا مخالف ومش هتقدر بعد كده تعلي

#طوبه وحده في البيت عشان انت ما عندكش رخصه وما قدمتش علي تصالح

ثانيآ :- لوعندك محضر

والحمد لله اخدت براءة فيه وضعك ايه دلوقتى

محضر البناء بدون ترخيص له شقين:-

🔺شق جنائي

🔺شق اداري

البراءة بخصوص الشق الجنائي

اما الشق الاداري

فانت ما زلت مخالف ومش هتعرف تعمل تعليه او تبني ادوار تاني هتقف علي كده

‼️لو حبيت ترفع دور بعد كده:- هيتعملك

١) محضر مباني بدون ترخيص

٢) محضر استئناف اعمال

٣) محضر عدم تنفيذ قرار ازاله

🔻ثالثاً:- التصالح يعتبر انك بتشتري رخصه للبيت حتي لو البيت خارج الكردون المباني يعني اصبحت داخل الكاردون وليك حق في جميع المرافق

🔻رابعاً :- في حصر دلوقتي بيتعمل للقضايا الي من عام 2009 حتي 2020

عشان الغرامات التي لم تحصل حتي الان وهتلاقي جيلك محضر تبديد الغرامه بمبلغ وقدره

#طيب التصالح بيكون ازاي وايه المطلوب علشان تتصالح ؟؟

1-صورة بطاقة المالك

2-صورة عقد ملكية (خاص بالمحامي)

3-صور رسومات معمارية وانشائية فعلية(مهندس)

4-تقرير سلامة انشائية (مكتب استشاري)

5-ايصال دفع رسوم ملبغ خاص بفحص الاوراق واثبات جدية التصالح

6- ايصال كهربا او مياه قديم

#طيب القضايا اللي شغاله اعمل فيها ايه؟؟

لما بتروح تقدم علي تصالح وتقدم كل الاوراق المطلوبة منك بتاخد ورقة اسمها نموذج 3

اللي بيقدمها المحامي للمحكمه علشان توقف القضيه وتوقف قرار الازالة لحين الفصل في التصالح

# اخر ميعاد تقديم علي التصالحات؟؟

هو يوم 2020/9/30

يعني مش هتعرف تقدم علي تصالح بعد الميعاد ده

#طيب انا خايف الموضوع يكلفني كتير ‼️

مهما كانت التكاليف هيكون :-

اقل من غرامة المحكمه

واقل من الازاله للبيت

واقل من كفاله النيابه العسكريه التي تصل الى مليون وما بتقلش عن 15 الف

#وكمان قيمه المصالحه بتتقسط

بتدفع 25٪ والباقي علي ثلاث سنوات