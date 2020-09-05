ضبط 240 قطعة سلاح نارى ، 368 قضية مخدرات وتنفيذ 81614 حكم قضائى متنوع

كتب طارق درويش
- فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (240 سلاح نارى ، بحوزة 217 متهم).. وذلك على النحو التالى:
- (31) بندقية آلية .
- بندقية رصاص.
- (45) بندقية خرطوش.
- (13) طبنجة .
- (150) فرد محلى.
- (597) طلقة مختلفة الأعيرة.
- (30) خزينة متنوعة.
- ضبط (270) قطعة سلاح أبيض.
- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (81614) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
- (331) حكم جناية.
- (25096) حكم حبس جزئى.
- (4641) حكم حبس مستأنف.
- (40939) حكم غرامة.
- (10607) حكم مخالفة .
- فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (368) قضية مخدرات بحوزة (381) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
- كمية من مخدر الحشيش وزنت (33,434 كيلو جرام).
- كمية من مخدر البانجو وزنت ( 29,320 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,391 كيلو جرام).
- كمية من مخدرة الشابو وزنت ( 1.110 كيلو جرام).
- كمية من مخدرة الأفيون وزنت (399 جرام).
- كمية من البودرة المخدرة وزنت (2.050 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 4,604 كيلو جرام)
- كمية من مخدر الفودو وزنت (567 جرام).
- عدد (171249) قرص مخدر.
- فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (53) متهمين .
- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (365) دراجة نارية مخالفة.
- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29.367) مخالفة مرورية.
- فى مجال فحص السائقين: فحص (107) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم .
- تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.