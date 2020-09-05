ضبط 150000 الف قرص ترامادول قيمتها 12 مليون جنية بالمنوفية

كتب طارق درويش

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمحاربة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط

وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد تمكنت الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية

أمن المنوفية من ضبط (عدد 150000 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف

محمول) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ) حال

تواجده بالقرب من مسكنه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريباً.