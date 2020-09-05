جهود كبيرة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

كتب طارق درويش
- إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (10) قضايا تهريب أبرزها ) مستحضرات تجميل – أمتعة شخصية – أقمشة– إكسسوار هاتف محمول – قطع غيار سيارات – بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (2,5مليون جنيه).
- فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط عدد (1) قضية .
- فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء:
ضبط عدد (1) قضية .
- فى مجال الأمن الإجتماعى: مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط عدد (1) قضية.
- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى).
- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1031) مخالفة مرورية متنوعة.
- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (200) حكم قضائى متنوع.
- فى مجال مكافحة جرائم “الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات” : ضبط عدد (1) قضية .
- تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.