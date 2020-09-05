الهجان يتابع إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمباني المخالفة لقيود الإرتفاع والإشتراطات البنائية بحي غرب شبرا الخيمة وقليوب وبنها

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة علي الأراضي الزراعية والمباني المخالفة لقيود الإرتفاع والإشتراطات البنائية وبدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة وقليوب وبنها حيث شهد المحافظ إزالة عقار مخالف بدون ترخيص علي مساحة 150 متر بشارع نبيل السباك المتفرع من شارع أحمد عرابي بمدطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة كما شهد المحافظ إزالة عدد 12 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بمنطقة بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب علي مساحة 10 الأف متر مربع.

كما شهد المحافظ اعمال إستكمال إزالة 6 طوابق مخالفة بأحد لعقارات بمدينة بنها بمنطقة الفيلات وكان صاحب العقار قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار، وقام بزيادة 6 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح.

.وجاءت الإزالة بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام واللواء/مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة والدكتور/ بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والأستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب ومن القيادات الأمنية اللواء / عماد عبد العزيز نائب مدير الأمن واللواء/ عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للامن العام.

واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً إستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ القليوبية أنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التي حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح.

وأضاف محافظ القليوبية أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.