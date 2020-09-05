المخابرات التركية والقطرية يسيطران علي منظمة العفو الدولية بالاموال الطائلة للبدء في حملة تشويه وشائعات جديدة ضد النظام المصري

كتب طارق درويش

علمت التايم المصرية ان المخابرات التركية والقطرية قد بدأا التخطيط بالتنسيق مع منظمة العفو الدولية لشن حملة ادعائية باطلة ضد مصر وبث المزيد من الشائعات والاكاذيب في محاولة التأثير علي النظام المصري وشغله عن تحقيق اهداف التنمية والبناء و وقف عجلة الانتاج و الانجازات التي تحقق خلال 6 سنوات

وعلمت التايم المصرية ان قطر وتركيا رصدا مبلغ 500 مليون دولار كمبلغ اولي للبدء في حملة الشائعات والاكاذيب الملفقة ضد الرئيس السيس موسسات الدولة .

وان المخابرات بقطر وتركيا قد دفعا اموالا طائلة للتأثير علي منظمة العفو الدولية لتكون في اتجاه المخططات المشينة في حق الدولة المصرية في محاولة جديدة للقيام باعمال بربرية اجرامية وارهابية تثير القلق والاضطراب داخل المجتمع المصري وهو ما تتصدي له وترصده اجهزة الامن المستنفرة لكبح جماح تلك المخططات المغرضة