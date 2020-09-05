المخابرات التركية والقطرية يسيطران علي منظمة العفو الدولية بالاموال الطائلة للبدء في حملة تشويه وشائعات جديدة ضد النظام المصري

كتب طارق درويش
علمت التايم المصرية ان المخابرات التركية والقطرية قد بدأا التخطيط بالتنسيق مع منظمة العفو الدولية لشن حملة ادعائية باطلة ضد مصر وبث المزيد من الشائعات والاكاذيب في محاولة التأثير علي النظام المصري وشغله عن تحقيق اهداف التنمية والبناء و وقف عجلة الانتاج و الانجازات التي تحقق خلال 6 سنوات
وعلمت التايم المصرية ان قطر وتركيا رصدا مبلغ 500 مليون دولار كمبلغ اولي للبدء في حملة الشائعات والاكاذيب الملفقة ضد الرئيس السيس موسسات الدولة .
وان المخابرات بقطر وتركيا قد دفعا اموالا طائلة للتأثير علي منظمة العفو الدولية لتكون في اتجاه المخططات المشينة في حق الدولة المصرية في محاولة جديدة للقيام باعمال بربرية اجرامية وارهابية تثير القلق والاضطراب داخل المجتمع المصري وهو ما تتصدي له وترصده اجهزة الامن المستنفرة لكبح جماح تلك المخططات المغرضة
، وسبق ان كشفنا الستار عن تفاصيل استضافة رجب طيب أردوغان لـ500 قيادة إخوانية لوضع خطة التحرك ضد مصر وبعض الأنظمة العربية خلال الفترة المقبلة، ورغم أننا حذرنا من توابع هذا الاجتماع على مصر إلا أن البعض لم يدرك خطورة الحرب القذرة التي يقودها أردوغان ومن ورائه النظام القطري، بمساعدة أنصار الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج ضد الدولة المصرية. وحتى تتضح تفاصيل المؤامرة، سوف نلقي الضوء على أهم ما جاء في الاجتماع المشبوه لقيادات الجماعة الإرهابية في مدينة اسطنبول التركية، ولماذا نظم أردوغان هذا اللقاء في هذا التوقيت.
لقد وجهت أجهزة الأمن المصرية صفعة قوية للرئيس التركي، بكشفها عن رصد مخطط لقيادات تنظيم «الإخوان» الهاربين لتركيا، ذلك المخطط الذى كان يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وفى تأكيد على أن أجهزة الدولة المصرية على علم تام بما يخطط له أردوغان، وسبق ان أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء 16 إرهابيًا ممن تم تكليفهم بتنفيذ المخطط التركى داخل مصر.