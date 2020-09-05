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الاجهزة الامنية تكشف زيف ادعاء إختطاف زوجة ومحاولة التعدي عليها بمعرفة 3 اشخاص

زيف ادعاء إختطاف زوجة

كتب طارق درويش 

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة تغيب إحدى المواطنات عن منزلها والإدعاء بتعرضها للإعتداء من قبل مجهولين أمام إحدى محطات مترو الأنفاق حال عودتها لمنزلها.. حيث تبلغ لقسم شرطة الدقى بالجيزة من أحد المواطنين وزوجته ، بأنه حال إستقلال زوجته سيارة أجرة “تاكسى” من أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة للتوجه لمنزلها فوجئت بقيام قائد السيارة الأجرة وبصحبته آخر بتخديرها وحال عودتها للوعى فوجئت بتواجدها صحبة 3 أشخاص بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ومحاولتهم التعدى عليها .. بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وأن تغيب المذكورة عن منزلها نظراً لوجود خلافات مع زوجها وتوجهها للإقامة طرف إحدى صديقاتها بالجيزة خلال فترة التغيب ، وعدوتها من تلقاء نفسها.

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