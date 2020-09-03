بهدفين نظيفين….الزمالك يتفوق علي بيراميدز وينتصر في صراع الوصافة

كتب / أحمد جمال

شهد استاد الدفاع الجوي أحداث المباراة المثيرة التي أقيمت بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم

حيث التقى الفريقين وكل منهم يملك من الرصيد 45 نقطة ليكون الصراع بينهم على المركز الثاني بعد الاهلي المنفرد بالقمة..

شهدت المباراة احداث مثيره جدا حيث بدأ التفوق الزمالكاوى في الدقيقة 41 بهدف مصطفي محمد مهاجم الفريق بعد ارتداد الكرة من الحارس المهدى سليمان ..

وشهدت المباراة أيضا ضربة جزاء لصالح جون انطوي مهاجم بيراميدز على حساب مصطفي محمد في الدقيقة 78 من عمر المباراة..

ولكن الزمالك استطاع تأكيد تفوقه باحراز هدف ثاني عن طريق كابونجو كاسونجو من عرضية يوسف اوباما في الدقيقة 83 ليحلق الزمالك بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة وتعطيل بيراميدز ثالث الترتيب..

وبهذه النتيجة يؤكد الزمالك تفوقه على بيراميدز بالمسمي الحديث بعد انتصاره في ثلاث مباريات مقابل تفوق وحيد لصالح بيراميدز.