استغاثة الي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة

كتب: محمد مدين

يعاني أهالى قرية طناش التابعه لحي الوراق بمحافظة الجيزة

تكدس التلاميذ فى المدارس الإبتدائية و الإعدادي

حيث لا يوجد إلا مدرستين واحدة أيله السقوط و الثانية تعليم أساسى مشتركة إبتدائى مع إعدادى مما أدى الي زيادة أعداد التلاميذ وتكدسهم داخل الفصول التعليمية الي أكثر من 80 طالب

ويطالبون بعض الأهالي في القرية المسئولين بسرعة التدخل والبت في هذا الأمر حفاظا علي الأرواح ورغبة في تنشئة جيل جديد مسلح بالعلم يخدم بلده ووطنه .

وأشار وحيد عبدالخالق إلي أن بالقرية قطعة أرض تملكها الأوقاف وتتركها لبعض الأهالي يضعون عليها أيديهم دون ادني فائده .

وطالب بالاستفادة منها حتي ولو بالإيجار لتخفيف الضغط علي الأهالي وعدم تكدس الطلاب في الفصول .

وطالب مجدي نبوى المسئولين بسرعة التدخل وتخفيف الضغط علي الفصول حتي يستطيع الطلاب الفهم وحفاظا علي الأرواح في ظل وجود جائحة كورونا .

ويتساءل لماذا كل هذا الإهمال من المسئولين والتغافل عن مصلحه هذه القرية ؟

لماذا لم توضع طناش في حافظه المسئولين ؟ فهي تعاني من نقص في جميع الخدمات.

واختتم كلامه بقوله ” ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء‘