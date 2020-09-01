عاجل .. الهارب أيمن نور يدعو لتوحيد صفوف الإخوان الهاربين

كشفت مصادر مطلعة قيام الهارب أيمن نور رئيس حزب الغد السابق وصاحب قضية تزوير توكيلات حزب الغد المتواجد في تركيا بالدعوة لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد فشل التنظيم الإخواني وانهياره بعد القبض على محمود عزت.

وأضافت المصادر أن نور يسعى لإدارة الفوضى من الخارج والإشراف على التمويل بنفسه بعد فشل الجماعة الإرهابية في زعزعة الاستقرار في مصر.

وأوضحت المصادر أن نور يحاول جمع شتات أعضاء التنظيم الإرهابي ومحاولة إرسال تمويلات خارجية والتحريض على مؤسسات الدولة.