احترس من عصابة السطو المسلح والسرقة بالإكراه في هذا المكان بالقليوبية .. التفاصيل في الخبر

شهدت دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، التابع لمديرية أمن القليوبية واقعة مثيرة بمحاولة سرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح على يد 3 مجهولين.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغًا من سائق بإحدى الشركات، يفيد بتعرضه لواقعة سرقة حال سيره بطريق ترعة الإسماعيلية ويقود سيارة ملاكي ملك مدير الشركة محل عمله، وأضاف أنه فوجئ بدراجة بخارية «توك توك» به 3 أشخاص مجهولين مدججين بالأسلحة النارية «بنادق خرطوش» وقاموا بتهديده وإجباره على التوقف والنزول من السيارة واستولوا عليها كرهًا عنه وفروا هاربين.

على الفور انتقل رجال مباحث القسم لمحل الواقعة وتم تتبع خط سير هروب الجناة وتمكن بإجراء التحريات اللازمة تحديد مكانهم وضبط السيارة المستولى عليها وبداخلها ثلاثة متهمين لهم معلومات جنائية سابقة.

وبتفتشيهم عثر معهم على بندقية خرطوش و4 طلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مستخدمين سلاح ناري لتهديد الضحية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.